DHA DIŞ - Yolcu uçağının sert rüzgarla mücadelesi kamerada

İspanya () – Cebelitarık bölgesi üzerinden geçen British Airways’e ait bir yolcu uçağı, şiddetli rüzgâr nedeniyle iniş yapamayınca, Malaga’ya iniş yapmak zorunda kaldı.

British Airways’a ait olan ve Londra’dan havalanan Airbus 320 tipi uçağın pilotları, sert esen rüzgâr nedeniyle Cebelitarık bölgesine iniş yapamadı. Bir süre Cebelitarık Boğazı’nda savrulan uçağın pilotları, önlem olarak Cebelitarık’a yapmaları gereken inişi iptal edip Malaga’ya iniş yaptılar.



Uçağın şiddetli rüzgâr karşısındaki hareketleri, uçağın içinden ve yerden böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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- Rüzgârda savrulan uçağın amatör görüntüleri

- Uçaktaki yolcunun geçtiği görüntüler