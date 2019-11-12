Son Dakika
DHA DIŞ- Yolcu uçağı inişi sırasında pistten çıktı
ABD’nin Chicago kentindeki havalimanına iniş yapan yolcu uçağı, karlı zeminde kayarak pistten çıktı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi. ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro kentinden Illinois eyaletindeki Chicago kentinde bulunan...
GÜNDEM 12.11.2019, 14:07
ABD’nin Chicago kentindeki havalimanına iniş yapan yolcu uçağı, karlı zeminde kayarak pistten çıktı. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro kentinden Illinois eyaletindeki Chicago kentinde bulunan O'Hare Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada karlı pist zemininde kayan yolcu uçağı, pistten çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yolcuların panik içinde bağırdıkları duyulurken, uçağın kanadının durduktan sonra zemine temas ettiği görüldü.
Uçakta 38 yolcunun bulunduğu ve kimsenin zarar görmeden tahliye edildiği bildirildi.
Görüntü Dökümü
ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki Greensboro kentinden Illinois eyaletindeki Chicago kentinde bulunan O'Hare Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptığı sırada karlı pist zemininde kayan yolcu uçağı, pistten çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, yolcuların panik içinde bağırdıkları duyulurken, uçağın kanadının durduktan sonra zemine temas ettiği görüldü.
Uçakta 38 yolcunun bulunduğu ve kimsenin zarar görmeden tahliye edildiği bildirildi.
Görüntü Dökümü
---------------------------------
-İniş anı
-Panik olan yolcular sesleri
-Yere temas eden kanadın görüntüsü
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6