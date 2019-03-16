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DHA DIŞ - Yeni Zelandalılar katliam sonrası camii önüne çiçek bıraktı

Yeni Zelanda () – Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası, Yeni Zelandalılar saldırının düzenlendiği camilerden biri olan Al Nur Camii’nin önüne çiçek bıraktı. Sosyal...

DHA DIŞ - Yeni Zelandalılar katliam sonrası camii önüne çiçek bıraktı

Yeni Zelanda () – Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik düzenlenen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası, Yeni Zelandalılar saldırının düzenlendiği camilerden biri olan Al Nur Camii’nin önüne çiçek bıraktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birçok kişinin öldürüldüğü Al Nur Camii’nin önüne toplanan Yeni Zelandalıların cami önündeki yola çiçekler bıraktığı; bazılarının da mum yaktığı görülüyor. Ayrıca, çiçeklerin bırakıldığı kaldırımda da ırkçılık karşıtı yazıların yer aldığı görülüyor.

Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde bulunan Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi ve Linwood Camisi’nde yaşanan katliam sonrası Ulusal Güvenlik Tehdit Seviyesinin üst seviyeye alındığı Yeni Zelanda’da olayla ilgili konuşan Başbakan Jacinda Ardern, olay günüyle ilgili olarak "Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri"  demişti.

Görüntü Dökümü
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İnsanların Al Nur Camii önüne çiçek bırakma görüntüleri

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