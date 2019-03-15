DHA DIŞ - Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yeni Zelenda () – Yeni Zelanda'da, Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen saldırıda, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Hagley Park bölgesindeki Al Nur Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, Cuma namazı için 200'den fazla kişinin bulunduğu belirtildi. El Nur Camisi'ndeki görgü tanıkları, saldırgandan kaçıp, canlarını kurtarmaya çalıştıklarını anlattı. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi. Görgü tanıkları siyah giyimli uzun namlulu bir saldırganın camiye girdiğini art arda ateş etmeye başladığını söyledi.



ChristChurch’te okullar tatil edildi, halkın camilerden uzak durması istendi. Başbakan Jacinda Ardern, bir kişinin gözaltında olduğunu belirterek 'Bugün ülkemizin en karanlık günlerinden biri' dedi.

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.