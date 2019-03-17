Yeni Zelanda () - Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nın ikinci büyük şehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı. Havaalanına bomba uzmanı ekipler çağırıldı.
DHA DIŞ - Yeni Zelanda'da havalimanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı
Yeni Zelanda () - Yeni Zelanda'ya bağlı Güney Adası'nın ikinci büyük şehri Dunedin'de bulunan Dunedin Havaalanı şüpheli paket nedeni ile uçuşa kapatıldı. Havaalanına bomba uzmanı ekipler çağırıldı.
17 Mart 2019 Pazar 12:21
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