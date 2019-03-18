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DHA DIŞ - Yeni Zelanda basınından 'güvenlik' eleştirisi

Gonca YAĞCI, () - Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırının ardından, polisin böylesine büyük bir saldırıyı nasıl önleyemediği ve istihbaratı konusundaki eksiklikleri tartışılmaya başlandı. Yeni Zelanda basını ülkenin...

DHA DIŞ - Yeni Zelanda basınından 'güvenlik' eleştirisi

Gonca YAĞCI, () - Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırının ardından, polisin böylesine büyük bir saldırıyı nasıl önleyemediği ve istihbaratı konusundaki eksiklikleri tartışılmaya başlandı.

Yeni Zelanda basını ülkenin istihbarat servislerinin Christchurch’de bu saldırıyı işleyen kişi hakkında neden bilgi sahibi olmadığını sorguluyor.

Consortiumnews.com haber sitesi Green Peace’in bile peşinde olan Yeni Zelanda polisinin böylesine büyük bir saldırıyı neden gözden kaçırdıkları ve kimin sorumlu olduğu sorusunu sordu

NZ Herald gazetesinden David Fisher ise bu saldırı ile ilgili olarak cevap aradıkları bir çok soru olduğunu yazarak Yeni Zelanda’nın FBI’ı olarak çalışan NZSIS ve hükümete bağlı iletişim güvenliği bürosunun bugüne kadar edindikleri en yüksek bütçe ve en fazla çalışanına karşın bu olayı araştırmakta başarısız oldukları eleştirisi yaptı. Fisher, Yeni Zelanda’daki çok sayıda güvenlik biriminin bundan sonra çok ciddi sorularla yüzleşeceğini ifade etti.

Diğer yandan Yeni Zelanda’daki Waikato Üniversitesi’nden uluslararası hukuk profesörü Alexander Gillespie stuff.co.nz gazetesine yaptığı açıklamada, saldırının birden fazla saldırgan tarafından gerçekleştirildiğini düşündüğünü söyledi.

Gillespie, saldırganın bir manifesto hazırladığı ve doğrudan Müslümanları hedef aldığı için bu saldırının bir terörist eylem olduğunu vurguladı.

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