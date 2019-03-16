DHA DIŞ – Yeni Zelanda Başbakanı: Saldırganın 5 silahı vardı

Yeni Zelanda () – Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch’ta camilerdeki katliamd sırasında, saldırganın 2’si yarı otomatik olmak üzere 5 silahı bulunduğunu söyleyerek, “Silah yasamız değişecek” dedi.
Basın toplantısında konuşan Ardern, "Saldırılarda 49 insan hayatını kaybetti, 2 kişinin sağlık durumu hala kritik." dedi.
Yeni Zelanda () – Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch’ta camilerdeki katliamd sırasında, saldırganın 2’si yarı otomatik olmak üzere 5 silahı bulunduğunu söyleyerek, “Silah yasamız değişecek” dedi.