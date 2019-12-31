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DHA DIŞ- Yeni Zelanda, 2020’yi kutluyor
Yeni Zelanda’nın en büyük kentlerinden Auckland 2020’yi kutluyor. Şehrin simgesi, 328 metre yüksekliği ile Güney Yarımküre'nin en yüksek yapısı olan Sky Tower’da düzenlenen havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Yeni...
GÜNDEM 31.12.2019, 14:09
Yeni Zelanda’nın en büyük kentlerinden Auckland 2020’yi kutluyor. Şehrin simgesi, 328 metre yüksekliği ile Güney Yarımküre'nin en yüksek yapısı olan Sky Tower’da düzenlenen havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Yeni Zelandalılar kulede düzenlenen ışık gösterisi ile yeni yıla girdi.
Görüntü Dökümü
Görüntü Dökümü
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-Havai fişek gösterisi
-Sky Tower’ın görüntüsü
7°
parçalı bulutlu
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|Takımlar
|O
|P
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|19
|55
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|20
|42
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|30
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|23
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|20
|22
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|20
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|19
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|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
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|18
|32
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|31
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|18
|30
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|28
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|18
|26
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