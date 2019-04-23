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DHA DIŞ – ‘Yeni IRA’ sorumluluğu üstlenip, öldürülen gazetecinin ailesinden özür diledi

Kuzey İrlanda () - Kuzey İrlanda polis yetkilileri, 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee'nin Londonderry kentindeki protestoları takip ettiği sırada öldürülmesiyle ilgili 57 yaşında bir kadını gözaltına aldığını duyururken; Yeni IRA (İrlanda...

DHA DIŞ – ‘Yeni IRA’ sorumluluğu üstlenip, öldürülen gazetecinin ailesinden özür diledi

Kuzey İrlanda () - Kuzey İrlanda polis yetkilileri, 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee'nin Londonderry kentindeki protestoları takip ettiği sırada öldürülmesiyle ilgili 57 yaşında bir kadını gözaltına aldığını duyururken; Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) örgütü ise gazetecinin ölümünden sorumlu olduğunu kabul edip, gazetecinin ailesinden özür diledi.

57 YAŞINDAKİ KADIN GÖZALTINDA

Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı (PSNI) twitter hesabından yaptığı açıklamada, Londonderrry kentindeki protestoları takip ettiği sırada polise yönelik gerçekleştirilen ‘terör’ saldırısı sonrası Lyra McKee isimli gazetecinin öldürülmesiyle ilgili olarak 57 yaşında bir kadını ‘terör faaliyeti’ kapsamında gözaltına aldığını duyurdu.

Öte yandan yerel medya, ‘Yeni IRA’nın, 29 yaşındaki gazetecinin ‘düşman güçlerinin yanındayken’ vurulduğunu belirterek, olayın sorumluluğunu üstlendiklerini ve gazetecinin ailesinden özür dilediklerini aktardı.

Ayrıca haberde, daha önce gözaltına alınan iki kişinin de serbest bırakıldığı bilgisi yer aldı.

HABER TAKİBİ SIRASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Birleşik Krallık’a bağlı olan Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde, 1919 yılında İrlandalı Katoliklerin İngiliz egemenliğine karşı ayaklanışının yıl dönümü kapsamında protestolar düzenlenmiş; Londonderry’deki gösterileri takip eden 29 yaşındaki kadın gazeteci, açılan ateşte vurularak hayatını kaybetmişti. Görgü tanıkları protestolar sırasında polis araçlarına molotofkokteylleri atıldığını ve bazı noktalarda da silah sesleri duyduklarını belirtmişti.

Kuzey İrlanda polisi yaptığı açıklamada olayın arkasında ‘Yeni IRA’nın olabileceğini ve olayı ‘terör’ kapsamında ele alma kararı aldıklarını ve bu kapsamda 18 ve 19 yaşındaki iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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