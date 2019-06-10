DHA DIŞ – Yavru tilkileri köpeklere yem eden avcıya hapis

İngiltere, () – İngilitere’de tilki avcısı olan Paul Oliver’ın, Mayıs 2016’da gizlice çekilen görüntülerinde, yakaladığı tilki yavrularını köpeklerine yem ettiği görülmüştü. Mahkemeye çıkarılan Oliver ‘hayvanlara eziyet’ suçundan suçlu bulundu.

Olay, İngiltere’nin Herefordshire bölgesinde, 2016 yılının Mayıs ayında gerçekleşti. Kimliği belirtilmeyen, avcılık karşıtı hayvan severin yerleştirdiği gizli kameralar sonucu ortaya çıkan olayda, avcı Paul Oliver’ın (40) yakaladığı yavru tilkileri köpeklere attığı ve köpeklerin yavru tilkileri canlı canlı yemelerine sebep olduğu görüldü.

MAHKEMEYE ÇIKARILDI VE SUÇLU BULUNDU

Avcı Paul Oliver’ın suç ortağı olduğu ve köpeklerin bakımını yaptığı belirtilen Hannah Rose’un (30) tilki yavrularının öldürülmesinde direkt olarak etkili olmadığı; ancak Oliver’ın bunu yapacağını bildiği belirtildi.

Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi, Oliver'e 16 ve Rose’a da 12 hafta hapis cezası verdi.

HÂKİM: GÖRÜNTÜLER AÇIK VE NET

Yerel medya, duruşmada görevli Hâkim Joanna Dickens’ın, “Ortaya çıkan görüntüler kendini açıkça ifade ediyor” dediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Tilkilerin taşınmasına ait gizli kamera görüntüleri

-Oliver’ın tilkiyi boğazından tutarak götürmesi

-Tilkilerin kafeslere koyulduğu anlar

-Tilkinin kafesteki görüntüsü