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DHA DIŞ - Yangında mahsur kalanları boruya tırmanarak kurtardı

Mısır () – Mısır’da Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi, apartmanın dış cephesinde yer alan boruya tırmanarak kurtardı. Olay, Mısır’ın başkenti Kahire’de yer alan Al-Zawia Al-Hamra...

DHA DIŞ - Yangında mahsur kalanları boruya tırmanarak kurtardı

Mısır () – Mısır’da Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 3 kişiyi, apartmanın dış cephesinde yer alan boruya tırmanarak kurtardı.

Olay, Mısır’ın başkenti Kahire’de yer alan Al-Zawia Al-Hamra bölgesindeki Al-Gomhouria isimli sokakta bulunan bir apartmanda yangın çıkması sonucu meydana geldi. Jihad Yousef Zaki isminde bir adam, apartmandaki yangında mahsur kalan ve balkonda yardım bekleyen 3 kişiyi, apartmanın dış cephesindeki boruya tırmanarak kurtardı. 3 katlı apartmanın 2. katında mahsur kalan bir yetişkini ve 3. katındaki 2 çocuğu kurtaran adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Görüntü Dökümü

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­- Adamın gaz borusuna tırmanarak 2. Kattaki bir yetişkini kurtarması

- Adamın 3. Kattaki çocukları da kurtarması

-Çevredekilerin de adama yardım etmesi

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