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DHA DIŞ – Yanan araçtaki propan tankı patladı, sürücünün yaşadığı şok kamerada

ABD () – ABD’de yemek siparişi vermek için bir restoranın önüne gelen adamın kamyoneti bir anda alev aldı. Yangın tüm aracı sardı, kasadaki propan tankı büyük bir gürültü ile patladı. Olay ABD’nin Arkansas eyaletinin White bölgesinde...

DHA DIŞ – Yanan araçtaki propan tankı patladı, sürücünün yaşadığı şok kamerada

ABD () – ABD’de yemek siparişi vermek için bir restoranın önüne gelen adamın kamyoneti bir anda alev aldı. Yangın tüm aracı sardı, kasadaki propan tankı büyük bir gürültü ile patladı.

Olay ABD’nin Arkansas eyaletinin White bölgesinde yer alan Beebe şehrinde meydana geldi. Yerel bir fast-food restoranından sipariş vermek isteyen bir adam, kamyonetiyle restoranın araç servisi sırasına gelerek siparişini beklemeye başladı.

Bu sırada kamyonetin motorunda dumanlar yükseldi. Sürücü araçtan inerek uzaklaştığı sırada dumanlar yerini alevlere bıraktı ve alevler tüm aracı sardı. Kamyonetin kasasında bulunan ve bir anda patlayan propan tankı ise büyük korkuya neden oldu.

Araç sürücüsünün, yanan aracın az ötesinde itfaiyenin gelmesini beklediği sırada meydana gelen patlama ile yaşadığı korku ve kaçtığı anlar bir görgü tanığı tarafından kayda alındı.

Görüntü Dökümü
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-Aracın yanması
-Sürücünün az ileride bekleyişi
- Propan tankının patlaması
-Sürücünün yaşadığı korku ve kaçması

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