DHA DIŞ – Yan yatan gemideki koliler denize saçıldı

İran () – Güney Kore’den yola çıkan yük gemisi Basra Körfezi’nde yan yattı. Gemide bulunan yüzlerce koli denize düştü.

Basra Körfezi’nde meydana gelen olayda, Güney Kore’den yola çıkan ve beyaz eşya taşıyan bir yük gemisi, nedeni bilinmeyen bir şekilde denizde yan yattı. Yan yatan gemideki yüzlerce koli denize düştü ve suda sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine geminin mürettebatı denize saçılan kolileri toplamaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Mürettebat ise bir süre sonra yardım çağrısı sonucu bölgeye gelen yardım ekipleri tarafından kurtarıldı.



Geminin bir süre sonra battığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yan yatan geminin ve denize dökülen kolilerin görüntüleri

- Mürettebatın kolileri kurtarma çabası

- Yan yatan geminin uzak açıdan görüntüsü

- Yardıma gelenlerin yardım ederken görüntüleri