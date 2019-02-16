Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

DHA DIŞ - Vergi karşıtı eylemci, dönen sandalye çalarken görüntülendi

ABD () - ABD'de vergi karşıtı söylemleri ve düzenlediği eylemlerle tanınan Tim Eyman, bir mağazadan tekerlekli sandalye çalmakla suçlanıyor. Mağazanın güvenlik kameralarınca kaydedilen olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine...

DHA DIŞ - Vergi karşıtı eylemci, dönen sandalye çalarken görüntülendi

ABD () - ABD'de vergi karşıtı söylemleri ve düzenlediği eylemlerle tanınan Tim Eyman, bir mağazadan tekerlekli sandalye çalmakla suçlanıyor. Mağazanın güvenlik kameralarınca kaydedilen olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletine bağlı Lacey'deki Sleater Kinney yolu üzerindeki bir mağazada meydana geldi. Görüntülerde ofis ürünleri satan mağazaya gelen Eyman bir süre gezdikten sonra, çıkış kapısına yakın bir noktada bulunan dönen, tekerlekli sandalyenin üzerine oturuyor ve bir süre dönerek ürünü test ediyor. İçeriyi kontrol eden Eyman, ardından 70 dolar değerindeki sandalyeyi sürükleyerek mağazadan ayrılıyor.

Lacey Polis Departmanı Sorumlusu Jaime Newcomb, mağaza çalışanlarının sandalyenin yerinde olmadığını görmesi sonrası güvenlik kameralarını izlediğini ve durumu kendilerine bildirildiklerini söyledi. Sandalyenin çalınmasına dair konuşan Lacey şehir avukatı David Schneide, olaya dair detayları elde ettikten sonra bir ücretlendirme tespitinde bulunacaklarını söyledi.

Yerel basın, olaya dair Elman'ı aradıklarını ancak aramalarına ve mesajlarına yanıt vermediğini yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------

Eyman'nı mağazada gezmesi

Sandalyeyi test etmesi

Sandalyeyi alarak ödeme yapmadan çıkması

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328