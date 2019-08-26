DHA DIŞ- Venezuela’da gaz dolum tesisinde patlama
Venezuela’da gaz dolum tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda tesiste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O anlar, çevredekilerin kameralarına yansıdı. Patlama, Karakas’ın güneyinde bulunan Ocumare...
Patlama, Karakas’ın güneyinde bulunan Ocumare del Tuy şehrinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri hemen olay yerine intikal ederken, tesisin yakınında bulunan evler boşaltıldı. Patlama sonrası çıkan yangın güçlükle söndürüldü ve söndürme işlemleri sırasında bir itfaiye görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlamanın sebebi bilinmezken, Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo herhangi bir soruşturma yapılmadan olayı ‘sabotaj’ olarak değerlendirdi. Yerel basına konuşan Quevedo, “Aşırı şiddetli sabotaj eylemlerinin kınıyoruz. Bunlar, vatandaşların barış ve sükûnetini etkilemeye çalışan eylemlerdir” sözlerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Tesisteki patlamanın ardından çıkan yangının görüntüleri
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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Ekim 2016
Ekim 2016