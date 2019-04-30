DHA DIŞ – Venezuela Savunma Bakanı: Darbeye katılan askerler kandırıldı

Venezuela () – Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, yaptığı basın açıklamasında, “Darbeye katılan askerler kandırıldı. Küçük bir grubun silah ve askeri araç çalarak başlattığı bir darbe” dedi.

Yerel medya, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez’in basın açıklamasında, “Silahlı küçük askeri bir grubun darbe teşebbüsünü kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Darbeye katılan askerlerin yüzde 80’i kandırılmıştır. Ordunun ileri gelen komutanları demokrasiye sadıktır” dediği belirtilirken; tüm komutanların askeri üslerinde oldukları ve Başkan Nicolas Maduro’nun emrinin altında oldukları belirtildi.