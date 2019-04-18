DHA DIŞ - Venezuela'da yakıt tankerinde patlama

Venezuela () - Venezuela'da park halindeki bir yakıt tankerinde meydana gelen patlama büyük korkuya neden oldu.

Olay dün Venezuela'nın Bolívar eyaletinin başkenti Ciudad Guayana'da meydana geldi. Park halinde bulunan akaryakıt dolu bir yakıt tankerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası tanker uzun süre yandı. Yükselen dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında kimsenin zarar görmediği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Tankerin yanması

Yükselen dumanlar

İnsanların olayı izlemesi