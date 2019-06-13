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DHA DIŞ - Vayu Kasırgas’sı yönünü değiştirdi, ancak durum hala kritik

Hindistan () – Hindistan’ı vurması beklenen Vayu Kasırgası’nın yönünü değiştirdiği, ancak durumun hala kritik olduğu belirtildi. Hindistan’ın Gucarat eyaletini vurması beklenen Vayu Kasırgası’nın yönünü değiştirdiği ve...

DHA DIŞ - Vayu Kasırgas’sı yönünü değiştirdi, ancak durum hala kritik

Hindistan () – Hindistan’ı vurması beklenen Vayu Kasırgası’nın yönünü değiştirdiği, ancak durumun hala kritik olduğu belirtildi.

Hindistan’ın Gucarat eyaletini vurması beklenen Vayu Kasırgası’nın yönünü değiştirdiği ve eyaleti kıyısından vurmasının düşük bir ihtimal olduğu bildirildi. Öte yandan, eyalet yönetimi ise durumun hala kritik olduğunu ve eyaletin Cuma’ya kadar alarm halinde olacağını duyurdu.

Hindistan Meteoroloji Departmanı yaptığı açıklamada, kasırganın yönünü değiştirmesine ve eyaleti kıyısından vurma ihtimalinin düşük olmasına rağmen, kasırganın kıyı genelinde şiddetli rüzgâr ve yağmura neden olabileceğini ve hala bekleme modunda olduklarını belirtti.

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