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DHA DIŞ- Üzerine hızla gelen otomobilden son anda kaçtı
Şili’de yol kenarında yürüyen adam, kontrolden çıkarak üzerine hızla gelen aracı fark ederek son anda kaçtı. Dikkati sayesinde canını kurtaran adamın yaşadığı o ölüm kalım anlarını ise yol kamerası kaydetti. Kaza, Şili’nin...
GÜNDEM 09.09.2019, 16:35
Şili’de yol kenarında yürüyen adam, kontrolden çıkarak üzerine hızla gelen aracı fark ederek son anda kaçtı. Dikkati sayesinde canını kurtaran adamın yaşadığı o ölüm kalım anlarını ise yol kamerası kaydetti.
Görüntü Dökümü
Kaza, Şili’nin Valparaíso kentinde meydana geldi. Kaldırımda yürümekte olan adam, kontrolden çıkmış otomobilin hızla üzerine geldiğini görünce geri dönerek koşmaya başladı. Otomobil, kaldırımın kenarında bulunan duvara sertçe çarparak durabildi. Duvara çarpan otomobil büyük bir toz bulutu oluştururken; çevredekiler, otomobildeki 2 kişinin yardımına koştu.
Kazada, otomobildeki 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Kaldırımda yürüyen adamın görüntüsü
-Otomobilin geldiğini görerek kaçma anı
-Otomobilin duvara çarpması
-Oluşan toz bulutu
-Çevredekilerin yardıma koşması
26°
parçalı az bulutlu
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