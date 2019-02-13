DHA DIŞ - Üzerine ağaç devrilen otomobil takla attı

Hindistan () - Hindistan'da üzerine ağaç devrilen otomobil takla attı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir ağacın bir yol üzerine doğru yavaş yavaş devrilmeye başladığı görülüyor. Beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gövdesi ikiye ayrılan ağaç, otomobilin üzerine düşüyor. Otomobilin sol yanına baskı yapan ağaç, aracın takla atmasına neden oluyor. Olayı görenler ise hızla aracın yanına koşuyor.

Yerel basın yaşanan kazada araçtakilerin hafif yaralandığını; ölen olmadığını duyurdu.

Görüntü dökümü

-------------------

Ağacın devrilmesi

Otomobilin üstüne düşmesi

Otomobilin takla atması