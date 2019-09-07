DHA DIŞ- Uzay aracı Ay’a inemedi, bilim insanlarını Modi teselli etti

Hindistan'ın Ay'ın Güney Kutbu'na yakın bir bölgesine robotik uzay aracı indirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. ‘Chandrayaan-2 adlı uzay aracı ile bağlantı, yüzeye 2 kilometre kala koptu. Sonuç ile hüsrana uğrayan bilim insanlarını Başbakan Modi teselli etti.

22 Temmuz’da dünyadan ayrılan ve 48 günde 384 bin kilometre yol kat eden Chandrayaan-2 uzay aracıyla bağlantı, aracın Ay’ın güney kutbuna inmesine yaklaşık 2 kilometre kala koptu. Chandrayaan-2 aracı, daha önce gidilmemiş olan Ay’ın güney kutbuna inip, orada su arama faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlıyordu. Hindistan; Ay’ın yüzeyine inmeyi başarmış ABD, Sovyetler Birliği ve Çin’in ardından 4’üncü ülke olma fırsatını da kaçırdı.

BAŞBAKAN MODİ MORAL VERDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gelişmeleri takip etmek için Hindistan Uzay Araştırmaları Organizasyonu’nun merkezinin bulunduğu Bengalore’ye hareket etmişti. Uzay aracıyla bağlantının kesilmesinin ardından bilim insanlarına yönelik konuşma yapan Modi,”Bu kesinlikle küçük bir başarı değil ve bütün ülke sizinle gurur duyuyor. Sizler, bu ülke için yaşayan, bu ülke için kendi hayallerini hiçe sayan, bu ülke için uykusuz geceler geçiren insanlarsınız. Bağlantı tekrar kurulabilirse, uzay aracı bize bilgileri ulaştıracaktır. Şimdilik en iyisini umalım” sözleriyle bilim adamlarını motive etti.

Görüntü Dökümü

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-Uzay Araştırmaları görevlisinin bağlantının kaybolduğunu açıklaması

-Başbakan Narendra Modi’nin uzay araştırmaları görevlisini teselli etmesi