DHA DIŞ – Ülke şokta: Engelli çocukları toprağa gömüp iyileşmelerini beklediler
Bugün yaşanan ve özellikle Suudi Arabistan, Hindistan’ın, Endonezya ve Filipinler’de görülen ‘halkalı Güneş Tutulması’ kameralara da yansıdı. Birçok kişi o anın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI Dünya,...
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI
Dünya, Güneş ve Ay’ın aynı doğrultuya gelerek Ay’ın, Güneş’in önüne geçerek kısmen ya da tam olarak Güneş ışınlarının önünü kapatmasıyla meydana geliyor. Güneş tutulması duruma göre tam, parçalı, halkalı ve hibrit olmak üzere 4 şekilde gerçekleşiyor. ‘Halkalı Güneş Tutulması’, Ay’ın Güneş’in önüne geçerek, Güneş’ten daha küçük göründüğü durumlarda meydana gelen Güneş tutulmasına deniyor. Bugün gerçekleşen ‘Halkalı Güneş Tutulması’ özellikle Suudi Arabistan, Hindistan, Endonezya ve Filipinler’de daha iyi görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çocukların toprağa gömülü halleri
Bir çocuğun ağlaması
Annesinin gözyaşlarını silmesi
Arkadaki çocukların görüntüsü
Güneş tutulmasından görüntü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:28
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:15
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10