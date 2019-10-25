DHA DIŞ- Ukrayna’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. AVM’nin önünde çıkan çatışmanın nedeni henüz belirlenemezken; çok sayıda sivilin panik içinde kaçtığı görüldü.

Ukrayna’nın Harkov kentindeki bir AVM’nin önünde silahlı çatışma çıktı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, 2 kişinin süpermarketin önünde bir gruba ateş açtığı görüldü. Daha sonra bir kişinin vurulduğu, diğer silahlı saldırganın ise ona yardıma koştuğu görüldü. O sırada otomobille yaralı saldırganın yanına yaklaşan diğer saldırgan grubu ise aracın içerisinden ateş açtı.

Polis, incelemelerin sürdüğünü, ambulans ile hastaneye kaldırılan saldırganlardan birinin ambulansın içerisinde hayatını kaybettiğini, diğer saldırganın ise yaralandığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

-Silahlı çatışma anları

-2 kişinin diğer gruba ateş açma anları

-Bir kişinin yaralanarak aracın yanına düşmesi

-Diğerinin yardıma gitme anı

-O sırada yaralı saldırganın yanına araçla yaklaşan diğer grup

-Araçtan ateş açma anları

-Tüm olayın farklı açıdan görüntüsü