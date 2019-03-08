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DHA DIŞ - Ukrayna’da ‘8 Mart’ yürüyüşüne saldırı

Deniz Berktay, Kiev () - Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında feminist örgütlerin düzenledikleri kadın yürüyüşü, radikal sağcı grupların saldırısına uğradı. Kiev’in ana meydanlarından olan Mihaylovski...

DHA DIŞ - Ukrayna’da ‘8 Mart’ yürüyüşüne saldırı

Deniz Berktay, Kiev () - Ukrayna’nın başkenti Kiev’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında feminist örgütlerin düzenledikleri kadın yürüyüşü, radikal sağcı grupların saldırısına uğradı.

Kiev’in ana meydanlarından olan Mihaylovski Meydanı’nda üç yüz kadar kadının düzenlediği yürüyüşe, sayıları 150 civarında olan radikal sağcı erkekler saldırdı.

Feminist kadınlarla, radikal sağcı erkekler arasında kısa süreli arbede yaşanırken; polis, radikal sağcı göstericilerden bazılarını gözaltına aldı. Radikal sağcı gruplar, feministlerin isteklerinin Ukrayna’nın geleneksel aile değerlerine aykırı olduğunu savunuyor. Ukrayna’da 8 Mart günü, Sovyetler Birliği döneminden beri resmi bayram olarak kutlanıyor. Bayram nedeniyle, ülkenin bütün büyük şehirlerinde, kadın yürüyüşleri düzenleniyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yürüyüşten görüntü

Gerginlikten detaylar

Polisin müdahalesi

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