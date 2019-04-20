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DHA DIŞ - Ukrayna yarın sandık başında 

Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yarın sandık başına gidiyor.  Ukrayna’da 31 Mart tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda en fazla oyu alan ünlü komedyen Vladimir...

DHA DIŞ - Ukrayna yarın sandık başında 

Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için yarın sandık başına gidiyor. 

Ukrayna’da 31 Mart tarihinde yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda en fazla oyu alan ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko yarın ikinci turda yarışacak.

Kamuoyu araştırmaları, komedyen Vladimir Zelenskiy’nin seçimin favorisi olduğunu gösteriyor. Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü’nün son anketine göre, seçimlerle ilgili kararını veren Ukraynalıların yüzde 72,2’si Zelenskiy’i, yüzde 25,4’ü Poroşenko’yu desteklemeyi planlıyor. Anket katılımcılarının yüzde 17,9’unun kararsız olduğu, yüzde 1,6’sının geçersiz oy kullanacağı, yüzde 8,8’inin sandığa gitmeyeceği belirtildi.

31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Zelenskiy yüzde 30,24, Poroşenko yüzde 15,95 oyla ikinci tura kalmıştı. Üçüncü olan eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise ilk turda elendi.

ADAYLAR STATTA KOZLARINI PAYLAŞTI

İkinci turda yarışacak olan Zelenskiy ile Poroşenko’nun haftalardır merakla beklenen stat tartışmasının dün yapılmasıyla seçim kampanyasında son perde kapandı. İki adayın Kiev Olimpiyat Stadı’nda halkın önünde yaklaşık bir saat süren tartışmasını izlemek için milyonlar ekranlara kilitlendi. Ülkede bugün seçim yasakları başladı. 

Ukrayna seçimlerinin ilk turunda seçmenlerin yüzde 62’si sandığa giderken, kamuyou araştırmaları ikinci turda bu oranının yüzde 60’ın altına düşebileceğini gösteriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Stattan görüntüler
İzleyenler
Yazı-tura atılması
Poroşenko’nun stada girişi
Zelenskiy ile Poroşenko’nun sarılmaları ve tebrikleri
Ulusal marş
Zelenskiy ile Poroşenko’nun konuşmaları
Programın son anları

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