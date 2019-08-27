Son Dakika
DHA DIŞ- Ukrayna üzerinden AB’ye kaçak girmek isteyen 2 Türk yakalandı
Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kaçak yolla girmeye çalışırken yakalanan Türk vatandaşlarının sayısı artmaya devam ediyor. Ukrayna’nın Ujgorod kentine bağlı Gut köyü yakınlarında yasadışı yoldan Slovakya’ya...
GÜNDEM 26.08.2019, 18:22
Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kaçak yolla girmeye çalışırken yakalanan Türk vatandaşlarının sayısı artmaya devam ediyor.
Ukrayna’nın Ujgorod kentine bağlı Gut köyü yakınlarında yasadışı yoldan Slovakya’ya geçmeye çalışan 2 Türk vatandaşının yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının, karakolda verdikleri ifadede, ‘daha iyi yaşam şartları uğruna’ Avusturya’ya gitme planları yaptıklarını söyledikleri belirtildi.
İsmi açıklanmayan Türk vatandaşları hakkında ‘Ukrayna devlet sınırlarını yasa dışı yoldan geçmeye teşebbüs’ suçundan işlem yapılacağı kaydedildi. Ukrayna’da yaklaşık 2 hafta önce de Polonya’ya kaçak gitmek isteyen 5 Türk vatandaşı yakalanmıştı.
Ukrayna’nın Ujgorod kentine bağlı Gut köyü yakınlarında yasadışı yoldan Slovakya’ya geçmeye çalışan 2 Türk vatandaşının yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan Türk vatandaşlarının, karakolda verdikleri ifadede, ‘daha iyi yaşam şartları uğruna’ Avusturya’ya gitme planları yaptıklarını söyledikleri belirtildi.
İsmi açıklanmayan Türk vatandaşları hakkında ‘Ukrayna devlet sınırlarını yasa dışı yoldan geçmeye teşebbüs’ suçundan işlem yapılacağı kaydedildi. Ukrayna’da yaklaşık 2 hafta önce de Polonya’ya kaçak gitmek isteyen 5 Türk vatandaşı yakalanmıştı.
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:55
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016