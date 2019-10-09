DHA DIŞ - Ukrayna: Türkiye'nin yatırım modelini örnek alıyoruz

Sonat KEREM, Kiev, () - Ukrayna Devlet Başkanlığı'na bağlı Ulusal Yatırım Konseyi Ofisi Başkanı Yuliya Kovaliv, Türk şirketlerini Ukrayna'ya yatırım yapmaya davet etti. 'ya özel açıklamalarda bulunan Ukraynalı bürokrat, kamu-özel sektör iş birliğinde Türkiye'nin uyguladığı sistemi hayata geçirmek istediklerini söyledi.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Yatırım Konseyi Ofisi Başkanı Yuliya Kovaliv, son yıllarda Ukrayna'da Türk iş dünyasının daha aktif hale geldiğini belirterek, "Ukrayna'daki Türk yatırımları artıyor. En büyük Türk yatırımcılardan biri, telekomünikasyon pazarının üç lideri arasında yer alan Turkcell. Türk şirketlerinin Ukrayna'da son üç yılda yenilenebilir enerji alanında artan yatırımlarını görüyoruz. Ayrıca yol inşaatları, madencilik ve ticaret alanlarında da aktif bir büyüme içerisindeler" dedi.



Ukrayna'nın, yabancı yatırımcıların ülkeye duyduğu güveni artırmak için yeni adımlar attığını belirten Kovaliv, şunları söyledi:

KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİNİ TÜRKİYE'DEN ÖRNEK ALIYORUZ

"Yatırımcıların haklarını korumaya yönelik birçok yasal düzenleme yapıyoruz. Yeni hükümet göreve geldiği ilk bir ay içinde 37 yasayı kabul etti. Bunlara, Türkiye’den örnek aldığımız yasalar da dahil. Kamu-özel sektör ortaklığındaki projeleri geliştirmeye yönelik ve kamu imtiyazları ile ilgili yasaları Türkiye mevzuatından örnek aldık. Parlamentomuz bir hafta önce imtiyazlarla ilgili yasayı oyladı. İki liman satışı için ilk imtiyazlı ihaleler ilan edildi. Bu sadece başlangıç. Yeni yasa, imtiyazlar ve kamu-özel iş birliği modeliyle birçok projeyi yapılandırmamıza olanak sağlayacak.



TÜRK YATIRIMCILARI ÖZELLEŞTİRMELERE DAVET EDİYORUZ

Türkiye'nin, imtiyazlar yoluyla altyapı, sağlık, yol, havaalanı inşaatları gibi alanlarda yatırım çekme konusunda başarıyla uyguladığı sistemi, biz bugün Ukrayna'da hayata geçirmek istiyoruz. Büyük çaplı özelleştirmelere gidilmesini öngören yasayı kabul ettik. Türk yatırımcıları, özelleştirme ihalelerine katılmaya davet ediyoruz.



TARIM ARAZİLERİNE YATIRIM BEKLİYORUZ

Toprak reformu bugün bizim için çok önemli. Tarım arazilerinin satış yasağının kaldırılması konusu 10 yıldan fazla süre ertelendi. Bununla ilgili yasa tasarısı görüşülüyor. Arazi piyasası ve tarım sektörü yatırımlarının, Ukrayna için çok büyük imkânlar sunacağını düşünüyoruz. Yakın komşumuz Türkiye'den de bu alanda yatırımcıları bekliyoruz.



YENİLENEBİLİR ENERJİDE CAZİP TEKLİFLER SUNACAĞIZ

Yenilenebilir enerji, Ukrayna'daki en cazip yatırım sektörlerinden biri. Sadece 2019'da bu sektöre Ukraynalı ve yabancı yatırımcıların 2 milyar dolardan fazla yatırım yapmaları bekleniyor. Ukrayna, yenilenebilir enerjinin payını artırmayı hedefliyor. 1 Ocak 2020'den itibaren, yatırımcılara 20 yıl süreliğine elektrik enerjisi satma hakkı tanıyacak olan, çok uygun koşullardaki kontratlar için ihaleler düzenleyeceğiz.



TURİZMDE TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİNDEN YARARLANMAK İSTİYORUZ

Kumarın yasal hale gelmesi turizmin gelişmesini sağlayacak. Türkiye ile Ukrayna arasında sürekli artan çok ciddi bir turist akışı var. Turizm altyapısının geliştirilmesi konusunda Türkiye'nin tecrübelerine ve Türk yatırımlarına ilgi duyuyoruz. Yatırımcılarla, turizm altyapısının inşasıyla ilgili çok cazip koşullarda iş birliğine hazırız.



STA SÜRECİNİN HIZLANMASINI BEKLİYORUZ

Ukrayna-Türkiye ticaret hacmi geçen sene yüzde 7,5, bu yılın ilk yedi ayında ise yaklaşık yüzde 8 arttı. Yeni hükümetle birlikte serbest ticaret anlaşması (STA) sürecinin çok daha hızlı ilerlemesini bekliyoruz."



Ukrayna'nın Mariupol kentinde 29 Ekim'de düzenlenecek olan büyük yatırım forumuyla ilgili de bilgi veren Kovaliv, "Bu forumda çok sayıda projeye imza atılması bekleniyor. Bizim için önemli olan, forumun çatışma bölgesinin yakınındaki Mariupol'de düzenlenmesi. Türk şirketlerinin, Ukrayna'nın doğusunda altyapı ve yolların yenilenmesi projelerini hayata geçiren ilk şirketler arasında olması bizim için memnuniyet verici" ifadelerinde bulundu.



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Ukrayna Devlet Başkanlığı binası

Yuliya Kovaliv'in açıklamaları