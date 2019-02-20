DHA DIŞ - Ukrayna: Rusya'nın seçimleri sabote ederek darbe yapma planını ortaya çıkardık 

Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna istihbarat servisi SBU, Rusya’nın Ukrayna devlet başkanlığı seçimleri sonrasında ülkede iç karışıklık çıkarmayı ve darbe yapmayı planladığını iddia etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Viktor Kononenko, Rus gizli servisinin kontrolündeki radikal grupların Ukrayna’da 31 Mart tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrası ülkede karışıklık çıkarma planlarının ortaya çıkarıldığını söyledi.

İnterfaks ajansının haberine göre Kononenko, Rusya’nın güdümünde hareket eden ‘Beyaz Başlıklılar’ adlı radikal grubun seçimler sonrası Ukrayna genelinde devlet binalarını işgal etmeyi, kitlesel protestolar düzenlemeyi ve sokak çatışmaları çıkarmayı planladığını iddia etti.

‘Beyaz Başlıklılar’ adlı grubun liderlerinden Yevgeniy Morinets’in gözaltına alındığını belirten Ukraynalı istihbaratçı, Rusya’nın desteklediği bu kişinin Ukrayna’da 31 Mart seçimleri günü yeni bir ‘Meydan protestoları’ dalgası başlatma hazırlığında olduğunun tespit edildiğini öne sürdü.

"DARBE HAZIRLIĞI YAPTIKLARI BELİRLENDİ"

Üç şüphelinin ofislerinde ve evlerinde yapılan aramalarda molotof kokteylleri ele geçirildiğini belirten Kononenko, Rusya destekli bu kişilerin, Ukrayna’da darbe yoluyla iktidarı ele geçirmeye yönelik provokasyon çıkarma hazırlığında olduklarının belirlendiğini söyledi.

Provokasyonların gerekçesi olarak ‘seçimlerde hile yapıldığı’ iddiasının ortaya atılmasının planlandığını belirten Ukraynalı yetkili, seçimlerin ilk turu sonrası parlamento binasını işgal etme planlarının da ortaya çıkarıldığını iddia etti.