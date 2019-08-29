DHA DIŞ- Ukrayna'nın yeni başbakanı belli oldu
Ukrayna’da bugün işbaşı yapan parlamento, ülkenin yeni başbakanını belirledi. Ukrayna’da geçen ayki genel seçimlerin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Halkın Hizmetkârı Partisi’nin çoğunluğu sağladığı yeni parlamento,...
Ukrayna’da geçen ayki genel seçimlerin ardından Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Halkın Hizmetkârı Partisi’nin çoğunluğu sağladığı yeni parlamento, bugün ilk oturumunu yapıyor.
Zelenskiy’nin adaylığını sunduğu Aleysey Gonçaruk, parlamentoda yapılan oylamada, 290 milletvekilinin oyunu alarak başbakan oldu.
‘UKRAYNA’NIN EN GENÇ BAŞBAKANI’
35 yaşındaki Aleksey Gonçaruk, Ukrayna’nın bugüne kadarki en genç başbakanı oldu. Gonçaruk, Ukrayna’da iş ve yatırım ikliminin düzeltilmesi yönünde çalışma yürüten Etkin Düzenleme Ofisi’nin 3 yıl boyunca başkanlığını yaptı. Ukrayna Ulusal Reform Konseyi üyesi olan genç bürokrat, aynı zamanda eski başbakan yardımcısı danışmanı.
Ukrayna'nın yeni Parlamento Başkanı ise, Halkın Hizmetkârı Partisi Genel Başkanı Dmitriy Razumokov oldu.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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