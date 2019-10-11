DHA DIŞ - Ukrayna'dan 'Barış Pınarı Harekâtı' açıklaması
Sonat KEREM, Kiev, () - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda...
Sonat KEREM, Kiev, () - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda başlattığı askeri operasyonu dikkatle takip ediyor" denildi.
Suriye'deki çatışmaların yıllardır devam ettiği belirtilen açıklamada, "Suriye halklarının çektikleri acılara son verilememesinin başlıca sebeplerinden biri, Esad rejimini destekleyen ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarını engelleyen ülkelerin duruşlarıdır. BM Güvenlik Konseyi’nin ve Türkiye’nin de dâhil olduğu ilgili taraflardan oluşan üyelerinin, güvenlik ve insani konularla ilgili sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde çözümüne yönelik karar almalarını bekliyoruz" denildi.
ZELENSKİ YORUM YAPMADI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise, dün düzenlediği basın toplantısında muhabirinin Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin sorusunu yanıtsız bıraktı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Zelenski’nin basın toplantısı
- muhabirinin Zelenski’ye sorusu
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