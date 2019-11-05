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DHA DIŞ- Ukrayna'da kızını arayan Türk babanın davası yine ertelendi

Ukraynalı eşinin, kızlarını 3,5 yıl önce ülkesine götürdüğü ve kendisine göstermediği Türk baba İsmail Yüce, Ukrayna’da hukuk mücadelesini sürdürüyor. Antalya’da yaşayan İsmail Yüce’nin (38), sarı bültenle aranmasına rağmen...

GÜNDEM 05.11.2019, 09:24
DHA DIŞ- Ukrayna'da kızını arayan Türk babanın davası yine ertelendi
Ukraynalı eşinin, kızlarını 3,5 yıl önce ülkesine götürdüğü ve kendisine göstermediği Türk baba İsmail Yüce, Ukrayna’da hukuk mücadelesini sürdürüyor.

Antalya’da yaşayan İsmail Yüce’nin (38), sarı bültenle aranmasına rağmen yaklaşık 3 yıldır kendisine gösterilmeyen 5 yaşındaki Türk vatandaşı kızı Lorin’e ulaşabilmek için Ukrayna’da açtığı iade davasının altıncı duruşması dün Kiev’de görüldü. Anne Ganna Yüce’nin (35) ilk defa katıldığı duruşmada, hakim, İsmail Yüce’nin çocuğuna bakabilecek maddi imkanlara sahip olduğunu kanıtlaması talebiyle duruşmayı 29 Kasım tarihine erteledi.

Ganna Yüce, mahkemedeki konuşmasında, eşinin ailesini geçindirebilecek maddi olanaklardan yoksun olduğunu ve çok fazla borcu bulunduğunu, bu nedenle kızıyla beraber ülkesine dönmeye karar verdiğini ileri sürdü. Ukraynalı anne, muhabirinin konuşma talebini reddederken, İsmail Yüce ise hakkındaki iddiaları yalanladı. İsmail Yüce ve Ganna Yüce, 2011 yılında Antalya’da evlendi. Çiftin, Lorin ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Türk vatandaşı olan Ganna Yüce (35), 3,5 yıl önce ailesini ziyaret etmek istediğini söyleyerek Ukrayna’ya geldi ve bir daha Türkiye’ye geri dönmedi.

‘VELAYET DAVASI TÜRKİYE’DE GÖRÜLMELİ”’

İsmail Yüce, mahkeme çıkışı ’ya yaptığı açıklamada, “Altıncı duruşmada ilk defa hanımefendi ve avukatı teşrif ettiler. Bu bir iade davası olmasına rağmen, hakim maalesef velayet davasına çevirdi. Velayet davasının görüleceği yer burası değil, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Çünkü hanımefendi de Türk vatandaşı ve ikamet kaydı hala Türkiye’de” dedi. Hukuk danışmanı Evren Damyan ise, “Bugün karşı taraf da savunmasını yaptı. Ama birçoğu delillere dayanmıyor. İsmail Bey, o tarihlerde çalıştığına dair bütün belgeleri mahkemede sundu ve yaşam koşullarının da iyi olduğunu söyledi. Antalya’ya geri dönme umuduyla, 29’undaki duruşmayı beklemek zorundayız” diye konuştu.

Ukraynalı eşlerinin ülkelerine götürdüğü çocuklarını görebilmek için hukuk mücadelesini sürdüren İsmail Yüce ve Aytaç Atasoy, geçen ay Ukrayna Devlet Başkanlığı binası önünde protesto eylemi yapmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Duruşmadan görüntüler
Ukraynalı annenin görüntüsü (beyaz gömlekli)
Ganna Yüce’nin mahkemeden çıkışı
İsmail Yüce’nin mahkemeden çıkışı
İsmail Yüce ve hukuk danışmanının açıklamaları

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