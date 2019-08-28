DHA DIŞ- Ukrayna'da gaz patlaması sonucu bina çöktü: 2 ölü, 7 yaralı

Ukrayna’da bir binada meydana gelen gaz patlaması sonrası bina çöktü. Şu ana kadar 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 7 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Patlama, Lviv bölgesi Drohobıç şehrinde 13 daireli bir binada meydana geldi. Gaz patlaması sonucu bina yerle bir olurken, binada oturanları kurtarmak için olay yerine 173 kişilik arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Çöken binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken; yaralanan 4’ü çocuk 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Arama-kurtarma ekibinin yaptığı açıklamada, enkazın altında en az 3 kişinin daha olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler (Resmi siteden, orj. ses ile)