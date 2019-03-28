Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

DHA DIŞ -Ukrayna'da akaryakıt istasyonundaki patlama yürekleri ağza getirdi

Ukrayna () - Ukrayna'nın Kirovograd şehrindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama büyük korku yarattı. İstasyondaki gaz tankının patlaması sonrası yükselen alevler birçok noktadan görüntülendi. Ard arda yaşanan patlamalar bunun...

DHA DIŞ -Ukrayna'da akaryakıt istasyonundaki patlama yürekleri ağza getirdi

Ukrayna () - Ukrayna'nın Kirovograd şehrindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama büyük korku yarattı. İstasyondaki gaz tankının patlaması sonrası yükselen alevler birçok noktadan görüntülendi. Ard arda yaşanan patlamalar bunun bir terör saldırısı olabileceğini akla getirdi ancak polis, patlamanın akaryakıt istasyonunda gerçekleştiğini ve terör ile alakasının bulunmadığını duyurdu.

Bölgeye bir süre elektrik verilmedi. Bölgede evlerin ve işyerlerinin camları kırıldı. Patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığı noktasında bilgi paylaşılmadı.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Patlama anına dair görüntüler

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328