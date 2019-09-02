DHA DIŞ - Ukrayna Başbakanı, Bakanlar Kurulu'nda scooter ile gezdi
Sonat KEREM, Kiev, () –Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başlayan 'video mesaj' furyasına yeni Başbakan Aleksey Gonçaruk da katıldı. Ukrayna'nın çiçeği burnunda Başbakanı Aleksey Gonçaruk, yeni eğitim öğretim yılının...
Sonat KEREM, Kiev, () –Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başlayan 'video mesaj' furyasına yeni Başbakan Aleksey Gonçaruk da katıldı.
Ukrayna'nın çiçeği burnunda Başbakanı Aleksey Gonçaruk, yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle, elektrikli scooter ile Bakanlar Kurulu binasının içinde gezdiği görüntüleri takipçileri ile paylaştı.
Bakanlar Kurulu binasının koridorlarında ve toplantı salonunda elektrikli scooter ile gezen Gonçaruk, Ukrayna'da çağdaş, rekabetçi ve Avrupa seviyesinde eğitim sistemini hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.
Ukrayna Parlamentosu'nda geçen hafta başbakan seçilen 35 yaşındaki Aleksey Gonçaruk, Ukrayna'nın bugüne kadarki en genç başbakanı olmuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gonçaruk'un Bakanlar Kurulu binasında elektrikli scooter ile gezmesi
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