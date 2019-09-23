DHA DIŞ- Uçakta esrar içmeye kalktı

ABD’de bir yolcu, uçak havadayken yerinden kalkıp ayakta esrar içmeye kalkınca, pilot güvenlik sebebiyle Denver’a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD’de Phoneix-Minneapolis seferini yapan American Airlines'a ait uçakta bir kişi yerinden kalkarak esrar içmeye kalktı. Kabin görevlileri adamın elinden son anda çakmağını alarak uyuşturucu kullanmasını engelledi. Kişinin, etrafındaki yolculara uyuşturucu etkisinde olduğunu söylemesi üzerine uçakta panik yaşandı. Pilot, uçağın güvenlik sebebiyle Denver’a ineceğini duyurdu. Denver’da uçakta uyuşturucu içmeye kalkan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Uçak, kişinin gözaltına alınmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra tekrar havalanarak Minneapolis’e hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adamın ayağa kalkıp esrar içmeye kalkması

-Kabin görevlisinin adamın çakmağını elinden alması