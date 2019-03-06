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DHA DIŞ - Uçak 'yanlış ikaz' sonrası zorunlu iniş yaptı

Rusya () – Çin’den ABD’ye uçmakta olan yolcu uçağının ekibi, kargo bölümünde yangın ihbarı alınca, uçak Rusya’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı; göstergenin hata verdiği...

DHA DIŞ - Uçak 'yanlış ikaz' sonrası zorunlu iniş yaptı

Rusya () – Çin’den ABD’ye uçmakta olan yolcu uçağının ekibi, kargo bölümünde yangın ihbarı alınca, uçak Rusya’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yapılan kontrollerde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı; göstergenin hata verdiği tespit edildi.

Air China hava yollarına ait Boeing tipi yolcu uçağının göstergeleri, uçak Pekin-Los Angeles seferini yaptığı sırada, yangın ikazı verdi. Bunun üzerine ekip, Rusya’da bulunan Anadır şehrine acil iniş yapma kararı aldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
188 yolcusu bulunan uçağın ekibi, inişten sonra acil durum prosedürüne uygun olarak yolcuları tahliye etti. Yolcular uçaktan şişme kaydırakla tahliyesi sırasında, zor anlar yaşadı. Buz tutan zemine inen yolcuların ayağı kayınca, kalça üstü sert şekilde düştüler. Ayağa kalkan yolcular hızla güvenli alana götürüldü.

Havalimanında bulunan acil durum ekipleri, uçakta yaptıkları incelemede her hangi bir olumsuzluk görülmediğini belirtti. Yapılan inceleme sonrası hangara alınan uçağın yolcularına Los Angeles’a olan uçuşlarını tamamlamaları için, başka bir uçağın tahsis edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yolcuların tahliye görüntüleri

-Uçağın hangara çekilmesinin görüntüleri

 

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