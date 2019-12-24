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DHA DIŞ – Uçak köprü altında sıkıştı
Hindistan'da yıllardır atıl durumdaki bir yolcu uçağı taşınması sırasında bir köprünün altında sıkıştı. Hindistan’ın Batı Bengal bölgesindeki Durgapur kentinde bulunan ve yıllar önce atıl duruma geçirilen bir yolcu uçağının...
GÜNDEM 24.12.2019, 17:34
Hindistan'da yıllardır atıl durumdaki bir yolcu uçağı taşınması sırasında bir köprünün altında sıkıştı.
Hindistan’ın Batı Bengal bölgesindeki Durgapur kentinde bulunan ve yıllar önce atıl duruma geçirilen bir yolcu uçağının gövdesi, başka bir yere nakil için TIR'a yüklendi. TIR'ın, güzergah üzerinde bir köprünün altından geçişi sırasında uçak köprüye sıkıştı.
Hindistan’ın Batı Bengal bölgesindeki Durgapur kentinde bulunan ve yıllar önce atıl duruma geçirilen bir yolcu uçağının gövdesi, başka bir yere nakil için TIR'a yüklendi. TIR'ın, güzergah üzerinde bir köprünün altından geçişi sırasında uçak köprüye sıkıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-köprü altına sıkışan uçaktan ayrıntılar
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