DHA DIŞ - Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısı

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’ düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 8’inci toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ortak deklarasyon imzaladı. Üç bakan arasında Tiflis Deklarasyonu ve 2020-2022 Eylem Planı’nın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

- İmza töreninden görüntüler

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklaması

- Ortak basın toplantısı