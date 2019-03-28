DHA DIŞ - Türk turizmciler Ukrayna'ya çıkarma yaptı 

Sonat KEREM, Kiev, () – Ukrayna'da düzenlenen en büyük turizm fuarı olan Ukrayna Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (UITT) başladı.

Katılımcılarının büyük bölümünü Türk şirketlerinin oluşturduğu fuarda, Türkiye Cumhuriyeti Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) en büyük stantlarla yer alıyor.

22 farklı ülkeden 300’ün üzerinde şirketin yer aldığı fuarda Türk stantları her sene olduğu gibi bu yıl da büyük ilgiyle karşılandı. Bazı stantların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Fuara katılan Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere ile Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret ederek, turizmcilerle sohbet etti.

Büyükelçi Güldere, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, “Turizm çok önemli bir iş alanı. Geçen sene neredeyse 1,5 milyon Ukraynalı turistin Türkiye’yi ziyaret etmesi mutluluk verici. 300 binden fazla Türk vatandaşı da Ukrayna’ya geldi. Türkiye olarak fuara bu sene katılımımız geçen yıla göre daha yüksek. Tüm organizatörlere teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, ’ya yaptığı açıklamada, “Ukrayna’dan en fazla turist Türkiye’ye gidiyor. Türkiye’ye gelen turist sayısına bakıldığında Ukrayna yedinci sırada. Dünya ortalamasının üzerinde bir artışla her sene ilerliyoruz. Ukraynalı turist sayısındaki artış yüzde 7’nin üzerinde. Ukrayna’dan 1,4 milyon civarında turist geliyor. 2 yıl içinde bu sayı 2 milyonun üzerine çıkacaktır. Pasaportsuz seyahatin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” dedi.

Ukraynalı turistlerin Türkiye’de kültür turizmine ilgilerinin artmasının da önemli olduğunu belirten Bağlıkaya, “Bu bölgenin ilk hedefi deniz, kum, güneş turizmi. Ama Türkiye’de ürün çeşitliliğimiz çok fazla. Turistleri kültür turizmine çekmek için günlük turlar yapılıyor. Kültür turizmi için Türkiye’ye gelen Ukraynalı turistlerin sayısını artırmak için de ayrıca çalışma yapılıyor” diye konuştu.

UKRAYNALILAR TATİL İÇİN EN FAZLA TÜRKİYE’YE GİDİYOR

Ukrayna Devlet İstatistik Servisi (Ukrstat) verilerine göre, 2017 yılında Ukraynalıların tatil amacıyla en fazla ziyaret ettikleri ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’ye tatile gelen Ukraynalılar 2018 yılında kişi başı ortalama 558 dolar harcama yaptı.

UKRAYNALI TURİSTİN İLK TERCİHİ ANTALYA

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Ukraynalı turistlerin 2018 yılında Türkiye’de en fazla tercih ettiği destinasyon Antalya oldu. Türkiye’de turizm tesislerine giriş yapan Ukraynalıların yüzde 66,4’ü Antalya’da tatil yaparken, İstanbul yüzde 13’lük pay ile ikinci sırada.

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 7,95 artarak 1 milyon 386 bin 934'e yükseldi. Ukrayna, Türkiye'ye geçen sene en fazla turist gönderen yedinci ülke oldu.

Türkiye'de geçen sene en fazla Ukraynalı turisti ağırlayan iller Antalya, İstanbul ve Muğla. 2018 yılında Antalya'yı 715 bin 11, İstanbul'u 323 bin 454, Muğla'yı 176 bin 871 Ukraynalı turist ziyaret etti.

Muğla'nın ilçeleri Fethiye, Dalaman, Bodrum ve Marmaris'e giden Ukraynalı turist sayısında 2017 yılına göre yüzde 27 artış kaydedildi. İstanbul'u ziyaret eden Ukraynalı turistlerin sayısı da aynı dönemde yüzde 6,3 arttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fuardan görüntüler

Büyükelçi Güldere ile Kültür ve Tanıtma Müşaviri Yıldız'ın Türk stantlarını ziyaretleri

Büyükelçi Güldere’nin konuşması

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın açıklamaları