DHA DIŞ- Türk doktor adayları İngiltere’de hasta bakıyor

Türkiye’de tıp öğrenimi gören genç doktor adayları, İngiltere’nin başkenti Londra’da farklı uluslardan çok sayıda hastaya bakıyor.

Londra’da staj yapma ve İngiltere’deki sağlık sistemini öğrenme fırsatı taşıyan Türk doktor adayları, bu ülkedeki deneyimlerinin, Türkiye’ye döndüklerinde gelecekteki kariyerleri için faydalı olacağına inanıyor.

Türkiye’den 4 tıp fakültesi ve 1 diş hekimliği öğrencisi staj yapmak üzere Londra’ya geldi. Yaz boyunca Londra’daki Özel Mediwell Sağlık Merkezi’nde staj yapan doktor adayları, burada, İngiltere’deki sağlık sisteminin işleyişini doğrudan gözlemleme fırsatının yanı sıra, Londra’da yaşayan farklı uluslardan çok sayıda hastayı görerek tedavilerine katkıda bulunuyor.

Doktor adayları, stajlarının bitiminde Türkiye’ye dönerek hekimlik görevlerine başladıklarında İngiltere’de edindikleri iş tecrübeleriyle Türkiye’deki hastalara en iyi şekilde hizmet etmeyi umuyor. Genç doktor adayları Londra’da bulunan ve Genel Cerrah Dr. Turhan Çömez’in kurduğu Mediwell Sağlık Merkezi’nde stajlarını sürdürüyor.

Sağlık Merkezi’nde stajına devam eden Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi beşinci dönem öğrencileri Ece ve Merve Turan, İngiltere’deki sağlık sisteminin işleyişini yakından gözlemleme fırsatı yakalandıklarını, özellikle Türkiye’den farklı olarak, İngiltere’deki aile hekimliği, hızlı ve güvenilir sağlık hizmeti alma ve özel kliniklerin bu noktadaki etkinliğini görme şansı bulduklarını kaydettiler.

İNSANLARA EN İYİ ŞEKİLDE YARDIM ETMEK İSTİYORUZ

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi stajyer doktor Seran Senar da hekimlik mesleğinin yurtdışındaki işleyişine yakından tanık olmanın harika bir tecrübe olduğunu söyledi. Senar, Mediwell Kliniği’nde bulunduğu süre boyunca, İngiltere’de uzmanlığını yapmış yabancı ve Türk doktorlarla iletişime geçme şansı bulduğunu, onların tecrübelerinden faydalandığını belirterek; İngiltere’de teorik ve pratikte tıp biliminin uygulanışı, devlet ve özel hastanelerin işleyişi ve Türkiye’deki sistemden farkları hakkında da bilgi edindiğini ekledi.

Senar, “Gelecekte birinci önceliğim, ülkemde başarılı ve insanlara en iyi şekilde yardım edebilen bir doktor olmak. Edindiğim bu tecrübe sayesinde, İngiltere’de, özellikle araştırma yapmak için kendime ve ülkeme bir şeyler katabilmek için, eğitim imkânlarını takip etmeyi düşünüyorum. Bize bu imkânı sağlayan Turhan hocamıza ve klinikte bize her türlü konuda yardımcı olan bütün çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Gökçe Şamlı da uzmanlık eğitimini İngiltere’de almak istediğini belirterek, tıbbi bilgi olarak farklılık olmasa da, buradaki sağlık sistemini, hasta statüsünü, hasta-hekim ilişkisini ve tedavi protokollerini, staj yaptığı süre boyunca yakından gözlemleyebildiğini söyledi. Şamlı, “Edindiğim bilgi ve tecrübeler için Turhan hocama ve diğer hocalarıma çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5’inci dönem öğrencisi Tuğba Beyazıt da burada edindiği bilgiler ışığında İngiltere’deki hasta-hekim ilişkisi ve sağlık kurumlarının prosedürlerini, Türkiye’de kendi kliniğinde uygulayabileceğini söyledi.

Londra’da geçtiğimiz yıl hizmete açılan tam teşekküllü sağlık merkezi Mediwell Kliniği, aile hekimleri ve devlet hastanelerinden randevu almanın güç olduğu İngiltere’de, başta Türkler olmak üzere, çok sayıda ulustan hastanın teşhis ve tedavi ihtiyaçlarına yanıt veriyor.