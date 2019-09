DHA DIŞ - Türk babalar, Ukrayna’da başkanlık binası önünde Zelenskiy'e seslendi 

Eşleri tarafından Ukrayna'ya götürülen kızlarına ulaşabilmek için hukuk mücadelesi veren Türk babaların, Ukrayna Devlet Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Eşi mahkemeye gelmeyince davası 11 Ekim'e ertelenen İsmail Yüce, mahkemeden sonra soluğu başkanlık binası önünde aldı.



Ukraynalı eşlerinin ülkelerine götürdükleri kızlarını görebilmek için yıllardır Türkiye ile Ukrayna arasında mekik dokuyan İsmail Yüce (38) ve Aytaç Atasoy (37), bugün de Kiev’de başkanlık binası önünde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e seslendi.



AVUKAT GELMEDİ, DURUŞMA ERTELENDİ



İsmail Yüce'nin, sarı bültenle aranan beş yaşındaki kızı Lorin Yüce'nin Ukrayna’dan Türkiye’ye iade edilmesi talebiyle açtığı davanın dördüncü duruşması bugün Kiev'de görüldü. Ukrayna Aile ve Çocuk Bakanlığı'nın sunduğu belgeleri inceleyen hakim, anne Ganna Yüce’nin (34) avukatının şehir dışında olması gerekçesiyle duruşmaya 11 Ekim tarihine kadar ara verilmesine karar verdi.



“BU HUKUKSUZLUĞU ARTIK GÖRSÜNLER”



Hakimin erteleme kararının ardından mahkeme salonunda adeta isyan eden acılı baba İsmail Yüce, 'ya yaptığı açıklamada, "Bu hukuksuzluğu, rezaleti, adaletsizliği bir an önce kendileri görsünler. Ben 1500 kilometre uzaklıktan ne zorluklarla buraya geliyorum, kendisi ise 500 metre ileriden mahkemeye teşrif etmiyor. Ne kendi hukuklarına, ne de kendi çocuklarına saygıları var. Kızımın psikolojik tedavi gördüğüne dair kağıt veriliyor elimize. Çocuğun psikolojisi bozulursa tabiiki tedavi görür. Babasız büyüyen bir çocuktan ne bekliyorlar" dedi.



“TÜRKİYE KABİLE DEVLETİ DEĞİLDİR”



Yüce ile Atasoy’un hukuk danışmanı ve tercümanı Savaş Osma ise mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada, “Kızımız Lorin Yüce’yi alabilmek için çaba gösteriyoruz. Her duruşmada, Çocuk Bakım Kurumu yetkililerinin bile getirdiği belgelerin sahte olduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. T.C. Büyükelçiliği’nin, bakanlığın takibine rağmen, Ukrayna hakimleri ve kurumları tamamen çifte standart uygulayıp, kendi vatandaşlarını korumaktadırlar” diye konuştu.



Lorin Yüce’nin Türkiye Cumhuriyeti pasaportu sahibi olduğunu hatırlatan Osma, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi, Türkiye bir kabile ülkesi değildir. Türkiye, haklarını sonuna kadar arayacaktır. Allah izin verirse, yasal olmayan yollara başvurmalarına rağmen, kızımız Lorin Yüce’nin bir an önce Türkiye’ye iadesini sağlamayı temenni ediyoruz” dedi.



DURUŞMA SONRASI YİNE BAŞKANLIK BİNASI ÖNÜNE GELDİLER



Acılı babalar, duruşmanın ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı binasının önüne giderek protesto eylemlerine devam etti.



Ukrayna Yargıtayı’nın kararı olmasına rağmen, kızı Amira Doğa (5) kendisine gösterilmeyen Aytaç Atasoy’un annesi Songül Atasoy, megafonla Devlet Başkanı Zelenskiy’e seslenerek, “Sayın Zelenskiy, biz Türkiye vatandaşları olarak, ülkenizin kanunlarına saygı göstererek eylem yapıyoruz. Sizin yargıtayınız tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne iade edilmesine karar verilen Türk vatandaşı torunum, Kirovograd kentindeki polisleriniz tarafından, kasıtlı olarak iade edilmiyor” dedi.



Daha sonra Zelenskiy’e seslenen İsmail Yüce, “Sayın Zelenskiy, biz bir haftadan beri buradayız. Resmi kurumlarınızla yaptığınız görüşmeler bir sonuç vermiyor. Çocuklarımız için verdiğimiz bu mücadeleye biraz saygı göstermenizi diliyoruz” diye konuştu.



“3 YILDIR ÇOCUĞUMUN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKAMIYORUM”



Aytaç Atasoy ise, “Sayın Zelenskiy, şunu bilmeni isteriz ki, geç kalınmış adalet, adalet değildir. Kızım olmadan asla. Kızımı bırakmayacağım. Sizin sözünüzü hatırlatmak istiyorum: ‘Bir karar vermeden önce çocuklarınızın gözlerinin içine bakın.’ Bu sabah siz çocuklarınızın gözünün içine baktınız mı acaba? Çok merak ediyorum. Siz bir babasınız, ben de bir babayım. Ben üç yıldır çocuğumun gözünün içine bakamıyorum” ifadelerinde bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Mahkeme salonu

Aytaç Atasoy’un açıklamaları

Songül Atasoy’un açıklamaları

İsmail Yüce’nin açıklamaları

Savaş Osma’nın açıklamaları

Başkanlık binası önündeki eylem

Eylemcilerin Zelenskiy’e seslenmeleri