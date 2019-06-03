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DHA DIŞ - Türk askeri, Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü

Enis TABAK, Prizren () - Kosova'da görevli Türk askeri, bayrama bir gün kala, ihtiyaç sahibi Kosovalı çocuklara bayram kıyafeti dağıttı. Kosova'da barış gücü KFOR bünyesi altından 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, Ramazan...

DHA DIŞ - Türk askeri, Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü

Enis TABAK, Prizren () - Kosova'da görevli Türk askeri, bayrama bir gün kala, ihtiyaç sahibi Kosovalı çocuklara bayram kıyafeti dağıttı.

Kosova'da barış gücü KFOR bünyesi altından 1999 yılından bu yana görev yapan Türk askeri, Ramazan bayramı öncesi Kosovalı çocukların yüzünü güldürdü. Türk askeri konuşlu olduğu Prizren'de, yardıma muhtaç ailelerin evlerini ziyaret ederek bayramlık kıyafetler dağıttı. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sicil Asker İşbirliği (SAİ) personelini karşılarında gören Kosovalı çocuklar, yardımlarından dolayı Türk askerine teşekkür etti. Çocuklara kendi elleriyle kıyafetlerini giydiren Türk subaylar, Ramazan bayramı öncesi çocukları mutlu etti.

'ya konuşan vatandaşlar, Türk askerinin 20 yıldır her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğunu söyledi. Türk askeri, Ramazan ayı boyunca Kosova'nın birçok şehrinde iftar çadırı kurdu.

Görüntü Dökümü

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- Çocuklara kıyafetlerin verilmesi

- Çocuklara kıyafetlerin Türk subayları tarafından giydirilmesi

- Vatandaşlarla söyleşi

 

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