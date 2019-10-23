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DHA DIŞ- Trump: Türkiye’ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim
ABD Başkanı Donald Trump, yakında görüşeceğini belirttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan7a övgü dolu sözler söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz. Türkiye’ye...
GÜNDEM 23.10.2019, 19:37
ABD Başkanı Donald Trump, yakında görüşeceğini belirttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan7a övgü dolu sözler söyleyerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz. Türkiye’ye tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim. Şimdi Türkiye, Suriye ve bölgedeki diğerleri, DEAŞ’ın tekrar güç kazanmasını engellemeli” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aaçıklamalarda bulunan Trump, ABD askerlerinin Suriye’den çıktığını vurgulayarak, “Türkiye ve Kürtler (YPG/PKK) yüzyıllardır savaşıyor. Hepsi için iyi bir iş yaptık ve artık oradan çıkıyoruz. Sözde orada 30 günlüğüne bulunmalıydık, ama şimdi çıkıyoruz. Hazine Bakanı’na, Türkiye’ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim” ifadelerini kullandı.
‘DEAŞ’IN TEKRAR GÜÇ KAZANMASINI ENGELLEMELİLER’
Trump, harekata ara verilmesine dair Türkiye ile yapılan anlaşma için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya teşekkür ederek, “Çok iyi bir iş yaptık. Harekata ara verilmesiyle çok sayıda insanın hayatını kurtardık. Ne yaralanan ne de öldürülen Amerikalı oldu. SDG’nin komutanı Mazlum’la konuştum. DEAŞ’lıların kilit altında olduklarına ilişkin güvence ve cezaevlerinin kontrol altında olduğunu söyledi. Kaçan DEAŞ’lıların ise yakalandıklarını belirtti. Bazıları, ABD’nin askeri olarak harekata müdahale etmesini istiyordu. Bu 10 binlerce asker demek. ABD’nin bir NATO müttefikine, Türkiye’ye müdahale etmelerini istiyorlardı. Bu insanlar bana ve ABD'ye akıl veriyorlardı. Bizi bu bataklığa sokan bunlardı. Orada daha ne kadar ABD'li ölmesi gerekiyordu? Ortadoğu’nun çöllerine, bu kadar değerli Amerikalı kanı akmışken, daha ne kadar orada olmalıydık? Artık biz oralardan çekilme kararı verdik. Şimdi, Türkiye, Suriye ve bölgedeki diğerleri, DEAŞ’ın tekrar güç kazanmasını engellemeli. Ordumuzun görevi, dünyanın polisliğini yapmak değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz” dedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aaçıklamalarda bulunan Trump, ABD askerlerinin Suriye’den çıktığını vurgulayarak, “Türkiye ve Kürtler (YPG/PKK) yüzyıllardır savaşıyor. Hepsi için iyi bir iş yaptık ve artık oradan çıkıyoruz. Sözde orada 30 günlüğüne bulunmalıydık, ama şimdi çıkıyoruz. Hazine Bakanı’na, Türkiye’ye uygulanması planlanan tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettim” ifadelerini kullandı.
‘DEAŞ’IN TEKRAR GÜÇ KAZANMASINI ENGELLEMELİLER’
Trump, harekata ara verilmesine dair Türkiye ile yapılan anlaşma için Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya teşekkür ederek, “Çok iyi bir iş yaptık. Harekata ara verilmesiyle çok sayıda insanın hayatını kurtardık. Ne yaralanan ne de öldürülen Amerikalı oldu. SDG’nin komutanı Mazlum’la konuştum. DEAŞ’lıların kilit altında olduklarına ilişkin güvence ve cezaevlerinin kontrol altında olduğunu söyledi. Kaçan DEAŞ’lıların ise yakalandıklarını belirtti. Bazıları, ABD’nin askeri olarak harekata müdahale etmesini istiyordu. Bu 10 binlerce asker demek. ABD’nin bir NATO müttefikine, Türkiye’ye müdahale etmelerini istiyorlardı. Bu insanlar bana ve ABD'ye akıl veriyorlardı. Bizi bu bataklığa sokan bunlardı. Orada daha ne kadar ABD'li ölmesi gerekiyordu? Ortadoğu’nun çöllerine, bu kadar değerli Amerikalı kanı akmışken, daha ne kadar orada olmalıydık? Artık biz oralardan çekilme kararı verdik. Şimdi, Türkiye, Suriye ve bölgedeki diğerleri, DEAŞ’ın tekrar güç kazanmasını engellemeli. Ordumuzun görevi, dünyanın polisliğini yapmak değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini seven ve güzel işler yapan bir adam. Yakın zamanda bir araya gelebiliriz” dedi
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-Trump’ın konuşması
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