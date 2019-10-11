Son Dakika
DHA DIŞ- Trump'tan yeni Suriye açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Suriye konusunda 3 seçenekleri olduğunu ifade ederek, “Şimdi önümüzde 3 seçenek var. Asker göndermek, Türkiye’ye yaptırım uygulamak, Türkiye ve Kürtler arasında...
GÜNDEM 11.10.2019, 04:08
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Suriye konusunda 3 seçenekleri olduğunu ifade ederek, “Şimdi önümüzde 3 seçenek var. Asker göndermek, Türkiye’ye yaptırım uygulamak, Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapmak” diye yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusunun birlikte katıldığı Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı bölgede artık ABD askerlerinin bulunmadığını yineledi. Bölgedeki DEAŞ hilafetini yüzde yüz mağlubiyete uğrattıklarını kaydeden Trump, Suriye konusunda 3 seçenekleri olduğunu ifade ederek, "Bizim önümüzde 3 seçenek var. Ya oraya asker gönderip, askeri olarak zafer kazanacağız, ya Türkiye’ye finansal olarak yaptırımlarla vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapacağız” ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusunun birlikte katıldığı Suriye’deki Barış Pınarı Harekatı bölgede artık ABD askerlerinin bulunmadığını yineledi. Bölgedeki DEAŞ hilafetini yüzde yüz mağlubiyete uğrattıklarını kaydeden Trump, Suriye konusunda 3 seçenekleri olduğunu ifade ederek, "Bizim önümüzde 3 seçenek var. Ya oraya asker gönderip, askeri olarak zafer kazanacağız, ya Türkiye’ye finansal olarak yaptırımlarla vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapacağız” ifadelerine yer verdi.
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2