DHA DIŞ- Trump: Milyonlarca hayat kurtulacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence görüşmesinin ardından, "Türkiye’den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak” diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Erdoğan-Pence görüşmesinin ardından açıklamada bulundu. Trump mesajında, "Türkiye’den harika haberler var. Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Milyonlarca hayat kurtulacak” ifadelerini kullandı.