DHA DIŞ - Trump: İran’da rejim değişikliği istemiyoruz

Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nin son gününde basının sorularına yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, İran’la ilgili olarak “Rejim değişikliği istemiyoruz” ifadelerini kullandı.



Trump, Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nin son gününde basının sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Biarritz ziyareti hakkında ve İran’a dair konuşan Trump, Zarif’in ziyaretine ‘saygı duyduğunu’ belirterek; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kendisini bilgilendirdiğini ve onayını aldığını açıkladı. Öte yandan Trump, Zarif’le görüşmediğini ve görüşmek istemediğini söyleyip, bunu için daha erken olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, Trump, İran’a uygulanan yaptırımlara dair yorum yapmazken, “Güçlü bir İran istiyoruz. Rejim değişikliği istemiyoruz” ifadelerini kullandı. “İranlıların yaşamak zorunda bırakıldıkları koşulların kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum ”diyen Trump, İran’la balistik füzeler ve anlaşmanın süresi hakkında konuşacaklarını belirtti.



Görüntü Dökümü

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-Basına konuşan Trump

-Trump’ın İran’a dair açıklamaları