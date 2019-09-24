DHA DIŞ – Trump: İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta Genel Kurul toplantısı için Birleşmiş Milletler binasına giriş yaptı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump İran ile ilgili bir soruya, “İran ilerleme kaydediyor, neler olacağını göreceğiz” diye yanıt verdi.



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Trump’ın konuşması