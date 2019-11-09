Son Dakika
DHA DIŞ- Trump: Çok önemli başka bir transkriptimiz var
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı. Başkan Trump, Alabama ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını...
GÜNDEM 09.11.2019, 22:05
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Başkan Trump, Alabama ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, “Çok önemli olan başka bir transkriptimiz var çünkü Ukrayna Devlet Başkanı ile iki görüşmem vardı. İkinci metin muhtemelen Salı günü yayınlanacak” dedi.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz’da telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve 2020 seçimlerinde muhtemel rakibi Joe Biden’ın soruşturulması için Zelenski’den yardım istemişti. Görüşmenin transkripti yayınlandıktan sonra ABD Kongresi’nde Trump’a yönelik azil soruşturması başlatılmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------
-Trump’ın Alabama ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlaması
18°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
|İmsak
|06:11
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:33
|Akşam
|17:58
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|10
|17
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Konyaspor
|11
|13
|12. Kasımpaşa
|11
|12
|13. Göztepe
|10
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|4. Erzurum BB
|11
|18
|5. Ümraniye
|10
|17
|6. Balıkesirspor
|10
|17
|7. Menemen Belediyespor
|11
|17
|8. Bursaspor
|10
|16
|9. Altay
|11
|15
|10. Keçiörengücü
|10
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|25
|2. Real Sociedad
|13
|23
|3. Barcelona
|11
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|12
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Real Betis
|12
|13
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6