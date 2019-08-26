DHA DIŞ - Torununu sevmek isterken ölümüne neden oldu

Rusya’da bir bebeğin birinci yaş günü kutlamasında, dedesi, bebeği kucağına alıp yukarı fırlattı. Pervaneye çarpan bebek ağır yaralandı. Bir hafta yoğun bakımda kalan bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.



Olay, Rostov bölgesindeki Novoçerkassk şehrinde 17 Ağustos'ta meydana geldi. Yerel saat ile 21.00’de, bir restoranda bebeğin birinci yaş günü için kutlama düzenlendi. Kutlamada, bebeğin dedesi, torunuyla oynamak istedi ve torununu kucağına alıp, yukarı fırlattı. Ancak, yukarı fırlatılan bebeğin kafası tavanda asılı olan ve çalışır durumdaki pervaneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle restorandaki merdivenin bulunduğu tarafa savrulan bebek için olay yerine ambulans çağırıldı. Bir hafta boyunca hastanede yoğun bakımda kalan bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.