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DHA DIŞ – TMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’da Katar heyeti ile bir araya geldi. Şentop, Parlamentolararası Birlik toplantıları kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki...
GÜNDEM 14.10.2019, 18:27
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sırbistan’da Katar heyeti ile bir araya geldi.
Görüntü Dökümü
Şentop, Parlamentolararası Birlik toplantıları kapsamında Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah Al Mahmoud ve beraberindeki heyetle görüştü.
Görüntü Dökümü
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|-2
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